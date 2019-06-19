Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова

Депутати Харківської міської ради проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

"За" висловилися 60 із 75 присутніх депутатів, "проти" - 12, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Противники цього рішення депутати міськради Ігор Рассоха, Ігор Черняк і Тарас Ситенко у своїх виступах нагадали про злочини Жукова проти народу України під час Другої світової війни і після її закінчення. Вони відзначили, що таке рішення порушує закони України, суперечить приписам Міністерства України та Українського інституту національної пам'яті. Крім того, вони нагадали, що раніше 18 петицій на сайті міськради набирали понад 5 тис. голосів, але жодного разу не розглядалися на сесіях.

Пропонувалося також зняти розгляд цього питання з порядку денного, проте цю пропозицію було відхилено.

Міський голова Геннадій Кернес і народний депутат Євген Мураєв, який виступав на сесії, заявили, що повалений активістами бюст Жукова буде відновлений.

Перед засіданням міськраду пікетували активісти. Вони тримали у руках плакати "Стоп реванш", "Ні комунізації Харкова", "Жуков- кривавий м'ясник".

У Харкові пікетували сесію міської ради/ Фото В'ячеслава Мадієвського

Як повідомляв Укрінформ, у травні 5 587 осіб підписали петицію на сайті міськради з проханням повернути проспект імені Маршала Жукова. Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища вивчила цю петицію і рекомендувала винести ініціативу містян на розгляд сесії.

Юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко раніше пояснював, що не існує механізму повернення старої назви вулиці, а назвати її так заново - заборонено Законом "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій".