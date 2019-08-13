Постанову про граничні тарифи на тепло та гарячу воду хочуть зупинити через суд

Уманське КП «Уманьтеплокомуненерго» просить Окружний адмінсуд Києва зупинити дію урядової постанови щодо встановлення для населення граничних тарифів на опалення і постачання гарячої води.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову щодо зупинення дії постанови Уряду якою були встановлені граничні ціни/тарифи на послуги теплопостачання для населення на опалювальний сезон 2019-2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, позивач - Уманське комунальне підприємство «Уманьтеплокомуненерго», а відповідач - Кабінет Міністрів України.

Як зазначається, позивач просить суд зупинити дію постанови КМУ від 26 червня 2019 р. № 560 «Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг» до набрання законної сили рішенням у справі про визнання протиправним та скасування п.п. 1 та 2 відповідної постанови уряду.

Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до Окружного адміністративного суду міста Києва.

У суді також наголошують, що згідно з ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України, забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 26 червня, встановив граничний тариф на гарячу воду для населення.

Зокрема, встановлено 83.66 грн за 1м³ - за наявності рушникосушильників та підключення їх до систем постачання гарячої води і 75.74 грн за 1м³ - за відсутності рушникосушильників.