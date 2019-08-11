Хто псує воду в Україні: ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів

Держводагентство оприлюднило «ТОП-100» найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік.

Цей перелік сформований на підставі даних державного обліку водокористування за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про використання води у 2018 році, повідомляє пресслужба відомства.

"До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам", - зазначається у повідомленні.

Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди тощо.

Очолили антирейтинг забруднювачів ПРАТ «АК «Київводоканал», ПРАТ «Меткомбiнат «Азовсталь», ПАТ «Днiпровський меткомбінат» (м. Камянське), ПАТ «Запорiжсталь», КП «Днiпроводоканал», ТОВ ВКФ «НАЙС» (м. Днiпро), ДМКП «Львiвводоканал», МКП «Миколаївводоканал», Фiлiя ПРУВОКС ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля», КП «Чернiгiвводоканал».

Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води – 539, загальний обсяг скиду забруднених зворотних (стічних) вод - 952 млн. куб. м (із них 918,6 млн. куб. м. скидають підприємства, що увійшли до рейтингу).

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Майже дві третини підприємств, що увійшли до антирейтингу «ТОП-100» розташовані на території 5 областей: Дніпропетровська – 24; Донецька – 19; Львівська – 7, Харківська – 7, Луганська - 6.

Найбільше підприємств-забруднювачів належать до комунальної галузі – 74, промисловості – 18 (з них найбільші це підприємства чорної металургії - 6).