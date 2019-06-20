Держагентство просить забезпечити цілодобовий пропуск води через Київську ГЕС

Державне агентство водних ресурсів звернулося до ДП «НЕК Укренерго» та ПрАТ «Укргідроенерго» з проханням забезпечити цілодобовий пропуск води через Київську ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба відомства за результатами зустрічі голови Держводагентства Михайла Хорєва та голови Держрибагентства Ярослава Бєлова.

"За результатами обговорення ситуації, що склалась в Київському водосховищі, прийнято рішення щодо збільшення проточності шляхом постійного пропуску води через турбіни Київської ГЕС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Держводагентство звернулось до ДП «НЕК Укренерго» та ПрАТ «Укргідроенерго» щодо забезпечення цілодобового пропуску води через Київську ГЕС.

Для моніторингу якісного стану вод Держводагентство спільно з Київським рибоохоронним патрулем забезпечить частіший моніторинг якості води в акваторії Київського водосховища.

В Агентстві інформують, що 19 червня температура води в Київському водосховищі становила 25-27 градусів Цельсію. Підвищення температури повітря та води призводить до зниження вмісту кисню у водоймах і прискорення розвитку водоростей.

Коли здійснюється пропуск води через турбіни Київської ГЕС, то відбувається перемішування вод. У відомстві вважають це є достатньо ефективним методом зниження температури води, однак лише у безпосередній близькості від турбін.

Тим часом у верхів’ї Київського водосховища на якість води впливає стан його приток. Так, у створі с. Довляди на річці Прип’ять (кордон із Білорусією) зафіксовано погіршення якості води, що може бути результатом інтенсивних злив у межах басейну ріки на території України та Білорусі.

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Отже, ймовірною причиною погіршення умов існування водних біоресурсів у Київському водосховищі є спека та надходження до водосховища води з Прип’яті, що має гірші показники якості, ніж вода у Дніпрі, стверджують в Агентстві.