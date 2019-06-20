Грицак закликає не спекулювати на тему утисків бізнесу з боку СБУ

Голова СБУ Василь Грицак вважає, що звинувачення СБУ в утисках бізнесу не відповідають дійсності.

Про це він заявив в інтервʼю РБК.

"Звинувачення СБУ в утисках бізнесу лунали неодноразово, тому в свій час я вирішив детально розібратися у цьому питанні. У вересні 2017 року за моєю ініціативою СБУ уклала меморандум про співпрацю з Радою бізнес-омбудсмена на чолі із Альгірдасом Шеметою, а в грудні того ж року - меморандум із Спілкою українських підприємців в особі її президента В’ячеслава Клімова. Ми разом створили робочу групу, на розгляд якої передали усі скарги представників бізнесу на дії СБУ задля детального аналізу правомірності вжиття органами та підрозділами Служби заходів", - сказав Грицак.

За його словами, результати розгляду систематично обговорювалися на спільних засіданнях за участю керівництва СБУ, представників Ради бізнес-омбудсмена, Спілки українських підприємців, Американської торгово-промислової палати та Європейської Бізнес Асоціації.

“З’ясувалося, що звинувачення Служби безпеки України в утисках бізнесу у переважній більшості випадків, м’яко кажучи, є неправдивими. Так, у тому ж 2017 році з 16 справ, де, за інформацією скаржників, Служба була прямим чи опосередкованим учасником, у 13 справах було доведено, що СБУ діяла на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, - наголосив голова СБУ.

Він додав, що у наступному 2018 році Рада бізнес-омбудсмена констатувала істотне скорочення кількості скарг щодо діяльності Служби безпеки України, причому в наведеній статистиці кількість претензій до СБУ з боку бізнесу є однією з найнижчих серед усіх правоохоронних органів та контролюючих державних інституцій.

Грицак підкреслив, що на початку червня цього року відбулася чергова зустріч з представниками бізнес-асоціацій вже за участю т.в.о. голови СБ України Баканова.

"Цитую дослівно їх заяву: "Представники бізнесу одностайно відзначили позитивну динаміку діяльності СБУ у співпраці з бізнес-організаціями, внаслідок якої виросла довіра до спецслужби". Ви ж розумієте, що цей результат не за останній місяць", - сказав голова СБУ.

Грицак закликав припинити спекуляції на тему систематичних утисків бізнесу з боку Служби безпеки України.

"Як відомо, є час розкидати каміння, і є час збирати його. Каміння інсинуацій кидали ті, хто шляхом паплюження служби намагався здобути собі політичне ім’я "борця із системою" разом із мандатом депутата, а каміння правди спільно збирають ті, хто годує економіку країни та захищає її державну безпеку. Але брехня вже проросла, і викорчовувати її вкрай важко", - підкреслив він.