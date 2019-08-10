У Вільнюсі відкрили виставку, присвячену полоненим українським морякам

У Вільнюсі відкрилася виставка на підтримку моряків ВМС України, які перебувають у полоні в Російської Федерації.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"08 серпня 2019 року Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський, разом із співробітниками Посольства, взяв участь у відкритті благодійної виставки картин на підтримку моряків ВМС України, які перебувають у полоні в РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, захід був організований Фондом Євгена Коновальця (м.Каунас, Литва) за сприяння литовських та українських волонтерів, Міністерства у справах ветеранів України та Посольства України в Литві.

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У відкритті виставки взяли участь відома українська волонтерка Вікторія Христенко, батько одного з полонених моряків Дмитро Ейдер з донькою Габріелою, литовські активісти, представники української громади та ЗМІ.

Відвідувачі мали можливість ознайомитись з картинами, які були написані українськими художниками та були присвячені полоненим українським морякам.

Відбувся також благодійний аукціон картин авторства ветеранів АТО/ООС та членів їхніх родин, кошти від якого будуть спрямовані на допомогу родинам моряків, які незаконно утримуються в РФ.