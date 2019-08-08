Суд Москви призначив дату апеляції на арешт 13 українських моряків

Московський міськсуд призначив на 21 серпня засідання з розгляду апеляційних скарг захисту 13 військовополонених українських моряків на постанову про продовження арешту до жовтня.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у групі "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

За його словами, судові засідання Московського міського суду з розгляду апеляційних скарг захисту на постанови Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою відбудуться відносно третьої групи військовополонених українських моряків 21 серпня об 11:00, а четвертої - 21 серпня о 14:00, в залі 327.

Він уточнив, що до складу третьої групи входять: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба. У четвертій групі - Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький, Андрій Ейдер.

Як повідомлялося раніше, судові засідання відносно першої (Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Попов) і другої (Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Роман Мокряк, Андрій Оприско, Сергій Цибізов) груп військовополонених моряків призначені на 16 серпня на 11:00 і 14:00.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

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24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня у Москві відбулося судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт 21 моряку до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока) - до 26 жовтня 2019 року.