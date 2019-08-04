Чорноморська ТРК заявила про кібератаку на ефірний сервер

Чорноморська телерадіокомпанія сьогодні заявила, що напередодні ввечері була здійснена кібератака на ефірний сервер компанії.

Про це повідомляється на сайті Чорноморської ТРК.

"Увечері 3 серпня сталася кібератака на ефірний сервер Чорноморської телерадіокомпанії. Очевидно, атака мала певний підготовчий період, оскільки одномоментно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, також як і всі резервні копії і запасні інструменти", - йдеться в повідомленні.

У ТРК підкреслюють, що це призвело до серйозного збою роботи, і тепер ефір може бути недоступний до 8 серпня.

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«Ми пов'язуємо атаку, що сталася, з професійною діяльністю телерадіокомпанії, у тому числі висвітленні теми російсько-української війни, і вибудовуванні мосту через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України – жителями Криму, Донбасу і вільною частиною країни», – розповів Євген Каленський, президент Чорноморської телерадіокомпанії.