Чорноморська ТРК заявила про кібератаку на ефірний сервер

Чорноморська ТРК заявила про кібератаку на ефірний сервер

Укрінформ
Чорноморська телерадіокомпанія сьогодні заявила, що напередодні ввечері була здійснена кібератака на ефірний сервер компанії.

Про це повідомляється на сайті Чорноморської ТРК.

"Увечері 3 серпня сталася кібератака на ефірний сервер Чорноморської телерадіокомпанії. Очевидно, атака мала певний підготовчий період, оскільки одномоментно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, також як і всі резервні копії і запасні інструменти", - йдеться в повідомленні.

У ТРК підкреслюють, що це призвело до серйозного збою роботи, і тепер ефір може бути недоступний до 8 серпня.

Читайте також: У Bellingcat звинувачують російських хакерів у кібератаці

«Ми пов'язуємо атаку, що сталася, з професійною діяльністю телерадіокомпанії, у тому числі висвітленні теми російсько-української війни, і вибудовуванні мосту через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України – жителями Криму, Донбасу і вільною частиною країни», – розповів Євген Каленський, президент Чорноморської телерадіокомпанії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-