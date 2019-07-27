У Bellingcat звинувачують російських хакерів у кібератаці

Проти дослідницької групи Bellingcat скоєно кібератаку, і найімовірніше, це пов’язано з розслідуваннями щодо Росії.

Про це засновник команди розслідувачів Еліот Гіґґінс написав у Twitter, повідомляє Радіо Свобода.

«І знову Bellingcat стає мішенню кібератак, і, найімовірніше, вони пов’язані з нашою роботою щодо Росії. Я вважаю, що одним зі способів виміряти наш вплив є те, як часто агенти Російської Федерації намагаються атакувати нас, чи це роблять їхні хакери, чи тролі, чи медіа», – написав Гіґґінс.

Згодом він додав, що ймовірно російські хакери атакували захищену платформу електронної пошти, яку використовує команда Bellingcat. Йдеться про швейцарську ProtonMail, яка минулого тижня повідомила про спроби «скомпрометувати своїх користувачів».

За словами Гіґґінса, атака була спрямованою, зокрема, проти журналістів-розслідувачів, які вивчають діяльність російської розвідки.

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Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малазійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері і викриттям причетності до цього російських спецслужб.