Судді Окружного адмінсуду поскаржилися у ВРП на тиск

Вища рада правосуддя отримала від 11 суддів Окружного адміністративного суду Києва повідомлення про тиск на них з боку Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України.

Про це він написав у Facebook.

“31 липня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя від суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Руслана Арсірія, Володимира Келеберди, Ігоря Погрібніченка, Віктора Шулежка, Віталія Амельохіна, Наталії Клименчук, Валерія Кузьменка, Олексія Огурцова, Анни Кузьменко, Аріни Літвінової та Павла Вовка, які вважають, що дії та заяви керівництва Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України становлять загрозу незалежності судової системи України та є посяганням на її безсторонність та неупередженість”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, судді зазначають, що 26-27 липня у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва на підставі вступної та резолютивної частин ухвали слідчого судді Деснянського райсуду Чернігова від 25 липня 2019 року слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ спільно з детективами НАБУ проведено обшук.

За словами суддів, вступною та резолютивною частинами ухвали слідчого судді Деснянського райсуду міста Чернігова надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ОАСК згідно з переліком, за винятком службових кабінетів суддів, а саме: у приймальнях голови суду Вовка та його заступника Євгена Аблова, службових кабінетах помічників та секретарів судових засідань суддів Вовка, Аблова, Погрібніченка, Качура, Арсірія, службових кабінетах, які займають працівники апарату суду, серверних приміщеннях.

Однак, як стверджують судді, співробітники Управління спецрозслідувань ГПУ та детективи НАБУ під час проведення вказаної слідчої дії “фактично заблокували всі приміщення Окружного адміністративного суду Києва, у тому числі й кабінети суддів, у яких перебували судді та працівники апарату суду, котрі не мають відношення до розгляду зареєстрованих у 2019 році судових справ, у яких однією зі сторін є Вища кваліфікаційна комісія суддів України або її члени, що відповідно до ухвали слідчого судді від 25 липня 2019 року було предметом обшуку”, інформують у пресцентрі судової влади.

На думку суддів, внаслідок дій представників вказаних правоохоронних органів не лише проведено обшук у приміщеннях, які, як стверджують, не визначені ухвалою слідчого судді від 25 липня 2019 року, але й фактично паралізовано роботу суду 26 липня, “що мало наслідком масове зняття з розгляду адміністративних справ, призначених на цей день, неможливість здійснення прийому вхідної кореспонденції суду та її опрацювання у встановленому законом порядку”.

Судді також стверджують, що зазначеною ухвалою слідчого судді була визначена мета проведення обшуку – відшукання та вилучення копій документів щодо реєстрації, руху та розгляду судових справ, у яких однією зі сторін є Вища кваліфікаційна комісія суддів України або її члени, зареєстровані у суді у 2019 році.

Судді наголошують на тому, що за результатами проведення обшуку вилучено оригінали матеріалів адміністративних справ, розгляд яких триває.

“У зверненні йдеться, що наведені обставини свідчать, що метою вчинення Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ спільно з НАБУ вказаних дій було здійснення тиску на суддів окружного адміністративного суду міста Києва задля прийняття судових рішень, вигідних керівництву цих органів”, - зазначають у пресцентрі.

Судді стверджують, що «при обшуку суду правоохоронці у своїх діях керувались виключно зацікавленістю свого керівництва у залякуванні суддів Окружного адміністративного суду міста Києва та, таким чином, їх схиляння до прийняття вигідних особисто для очільників Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України судових рішень».

“Відповідно до статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що ВРП проведе перевірку викладених суддями ОАСК фактів та ухвалить відповідне рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

30 липня прессекретар Генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.