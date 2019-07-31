Справа ОАСК: Вовк заявляє про особисту помсту Ситника

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк стверджує, що справа проти нього є політичною, а директор НАБУ Артем Ситник персонально зацікавлений у дискредитації суддів ОАСК.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Справа проти мене – політична. Я переконаний, що окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США", - зазначив Вовк.

Він зауважив, що у грудні 2018 року ОАСК встановив, що Ситник як керівник антикорупційного відомства перевищив свої посадові повноваження, грубо порушив законодавство України, в результаті чого став інструментом зовнішньополітичних процесів та втрутився у формування зовнішньої політики України.

"А взагалі мова йде про справу розголошення інформації слідства, саботаж виборчої кампанії іншої держави і багато чого іншого", - додав Вовк.

За його словами, президент США Дональд Трамп "публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію, і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника".

"Отже, Ситник персонально зацікавлений у тому, щоб дискредитувати суддів Окружного адміністративного суду та уникнути відповідальності за свої протиправні дії", - заявив голова ОАСК.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

30 липня прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та допиту.

Фото: oask.gov.ua