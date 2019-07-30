Суддя Вовк заявляє, що не боїться вручення підозри
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Щойно дізнався, що ГПУ викликає мене для проведення процесуальних дій: вручення підозри та допиту. Здивований, що про повістку я дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це має бути згідно норм КПК. Мені відверто сумно, що у стінах Генпрокуратури піар переміг закон та здоровий глузд. Складається враження, що повістка була виписана ГПУ виключно на вимогу "грантових зрадолюбів". Я публічно заявляв і ще раз наголошую: Я не боюсь вручення підозри. Більше того, я особисто закликав саме до законних процесуальних дій", - зазначив Вовк.
Водночас він додав, що вручення підозри - "це єдина законна можливість довести абсурдність ситуації, яку штучно створили Ситник та Горбатюк".
"Ця справа є вигаданою, юридично безперспективною і є останньою спробою старої влади втрутитись в суддівську незалежність", - зауважив Вовк.
Як повідомлялося, раніше прессекретар Генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.
Фото: oask.gov.ua