ГПУ викликає на допит Вовка і ще трьох суддів

Судді Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, Євгеній Аблов, Ігор Погрібніченко та суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко викликані на 2 серпня до Генеральної прокуратури для вручення підозри і проведення допиту.

Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

"Судді ОАСК П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко викликані до ГПУ для проведення процесуальних дій (вручення підозри та допиту) на 2 серпня 2019 року на 14.00", - написала Сарган.

Вона також опублікувала скріни підозр у себе на сторінці.