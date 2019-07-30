ГПУ викликає на допит Вовка і ще трьох суддів

ГПУ викликає на допит Вовка і ще трьох суддів

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Укрінформ
Судді Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, Євгеній Аблов, Ігор Погрібніченко та суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко викликані на 2 серпня до Генеральної прокуратури для вручення підозри і проведення допиту.

Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

"Судді ОАСК П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко викликані до ГПУ для проведення процесуальних дій (вручення підозри та допиту) на 2 серпня 2019 року на 14.00", - написала Сарган.

Вона також опублікувала скріни підозр у себе на сторінці.

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Як повідомлялося, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.

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