Луценко сказав, коли будуть підписані підозри у справі Київського адмінсуду

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що підозри керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва будуть підписані, якщо слідчі нададуть необхідні доказові матеріали.

Про це він написав у Facebook.

"Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник або з 1 серпня я сам отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД (негласних слідчих/розшукових дій - ред.) - підозра буде підписана. Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище від вимог КПК", - наголосив Луценко.

Він додав, що проєкти підозр, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, були передані заступнику глави ГПУ лише в понеділок, 27 липня, о 10.55, "хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю".

Луценко також спростував інформацію про те, що керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк нібито не зміг добитися прийому у генпрокурора для доповіді у цій справі.

"Правда в тому, що сам Горбатюк перебуває з 19 липня до 12 серпня у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару", - заявив генпрокурор.

Він поінформував, що у вівторок його заступник збирає нараду для заслуховування доказів у справі.

"Саме він несе, в тому числі, кримінальну відповідальність за об‘єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд", - наголосив Луценко.

Як повідомлялося, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.

29 липня прессекретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що проєкти повідомлень про підозру керівництву і двом суддям Окружного адмінсуду Києва передані заступнику генпрокурора, проте до них не додано жодних доказів.

У свою чергу Горбатюк зазначив, що слідчі Управління спецрозслідувань ГПУ готові надати усі докази на нараді у керівництва Генпрокуратури.