Слідчі готові надати докази до підозр суддям ОАСК - Горбатюк

Слідчі Управління спецрозслідувань готові надати усі докази до проєктів підозр керівництву і двом суддям Окружного адмінсуду Києва на нараді у керівництва Генпрокуратури.

Про це сказав Укрінформу керівник управління Сергій Горбатюк, коментуючи заяву прессекретаря генпрокурора Лариси Сарган про відсутність доказової бази до проєктів підозр.

“У тексті підозри викладається суть обвинувачення, ніякі докази не викладаються. Коли прокурор, який розглядає ці проєкти підозр, хоче вивчити матеріали провадження, він збирає нараду чи витребовує кримінальне провадження, вивчає і дивиться, чи підтверджуються факти доказами. Ніхто супровідним листом не направляє докази разом з проєктом підозри - лише текст. Відповідно, слідчі готові прийти і розповісти. Вони чекають вказівки від керівництва”, - сказав він.

Водночас, Горбатюк достеменно не знає, чи звертався хтось із керівництва ГПУ з проханням надати докази у цій кримінальній справі.

“Я у відпустці. Може, хтось комусь і дзвонив і витребовував докази, але мені це невідомо”, - сказав керівник Управління спецрозслідувань.

Раніше прессекретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що до проєктів повідомлень про підозру керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва відсутні докази не додано жодних доказів.

За її словами, у четвер генпрокурор Юрій Луценко заслухає справу і прийме рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.