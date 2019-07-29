Підозри суддям Київського адмінсуду надійшли без доказів — ГПУ

До проєктів повідомлень про підозру керівництву і суддям Окружного адміністративного суду Києва не додано жодних доказів.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

“До тексту підозри, що надійшла сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто, текст не підкріплений фактажем”, - написала вона.

Сарган додала, що спільний брифінг керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та директора НАБУ Артема Ситника не є юридичним доказом у кримінальному провадженні.

“У четвер генпрокурор Юрій Луценко заслухає справу і прийме рішення”, - поінформувала вона.

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Раніше Сарган повідомила, що проєкти повідомлень про підозру керівництву і суддям Окружного адмінсуду вранці 29 липня надійшли на підпис заступнику генпрокурора Сергію Кізю.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.