У ГПУ розповіли про долю підозр керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва

Проекти повідомлень про підозру керівництву і суддям Окружного адмінсуду сьогодні надійшли на підпис заступнику генпрокурора Сергію Кізю.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

“Лише о 10:55 понеділка, 29.07.19, підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис до заступника генпрокурора. Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк”, - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з метою уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.