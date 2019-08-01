НАЗК передало в суд 44 протоколи на регіональних чиновників

НАЗК прийняло рішення про направлення до суду 44 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з конфліктом інтересів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

“Так, складено 34 протоколи стосовно Ботіївського сільського голови Миколи Чубуклієва, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів під час підписання та прийняття розпоряджень Ботіївської сільської ради стосовно преміювання своєї близької особи (невістки), чим порушив вимоги пунктів 2, 3 частини першої статті 28 Закону України “Про запобігання корупції”, - йдеться у повідомленні.

Також складено 4 протоколи щодо першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Луганській області Ігоря Удовенка. Він не повідомив про наявність реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з виданням наказів про преміювання своєї дружини, та вчинив дії в умовах такого конфлікту інтересів.

Крім того, складено чотири протоколи стосовно головного державного ревізора – інспектора відділу податків і зборів з юридичних осіб Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області Лесі Лабунської. Чиновниця не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з проведенням камеральної перевірки ПП "Агроспілка Малолисовецька". Там головним бухгалтером є її матір.

Ще два протоколи складено щодо начальника відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області Оксани Олефіренко, яка видала наказ про прийняття на роботу своєї рідної сестри. Чиновниця не вжила заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів та не повідомила безпосереднього керівника про реальний конфлікт інтересів, який виник у зв’язку з видачею цього наказу, чим порушила вимоги, встановлені пунктами 1, 2 частини першої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції".

У НАЗК нагадали про те, що відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.

Водночас в агентстві підкреслили, що складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання людини винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.