НАЗК роз'яснило партіям, як отримати державне фінансування

НАЗК оприлюднило роз'яснення як отримати державне фінансування статутної діяльності для політпартій, що подолали 2%-й бар'єр на парламентських виборах 2019 року.

Роз'яснення опубліковано на офіційному сайті агентства.

"НАЗК звертає увагу політичних партій, чий виборчий список кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до ВР України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 2% голосів виборців, на підстави та порядок отримання державного фінансування статутної діяльності політпартії", - йдеться у повідомленні.

Так, відповідно до частини третьої статті 17-3 Закону України "Про політичні партії в Україні", рішення про надання політичній партії державного фінансування її статутної діяльності або про відмову у наданні такого фінансування приймається на підставі результатів останніх чергових або позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі - "у п’ятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України".

"Таке рішення приймається за умови подання керівником або іншою уповноваженою особою партії довідки установи банку України про відкриття окремого рахунку партії в національній валюті України", - відмітили у НАЗК.

Також, закон передбачає право політичної партії подати до Національного агентства заяву про відмову від державного фінансування її статутної діяльності.

Крім того, згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", щорічне державне фінансування статутної діяльності політичних партій надається партіям за умови внесення змін до статутів, зокрема, внесення відомостей про джерела матеріальної та фінансової підтримки політпартії, її місцевих організацій та порядок здійснення витрат політичної партії.