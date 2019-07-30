Скандал щодо тиску на ВККС: Денісова відмовилася від коментарів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відмовилася коментувати дані негласних слідчих розшукових дій про її співучасть у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

"Я не коментую інформацію НАБУ та Генпрокуратури. Звертайтеся до мого адвоката", – сказала омбудсмен після круглого столу "Зниклі безвісти та насильницькі зникнення в зоні збройного конфлікту на сході України у 2014–2019 роках".

Також повідомляється, що в коментарі Центру прав людини ZMINA захисник омбудсмена Андрій Тарасов заперечив будь-які домовленості Людмили Денісової із суддями Окружного адміністративного суду Києва про обмін.

Водночас повідомляється, що щодо самих оприлюднених записів розмов, він вважає за доцільне "зачекати і подивитися, чи це справжні записи, чи інсценуації".

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Як повідомляється, Тарасов додав, що ані Генпрокуратура, ані НАБУ не викликали Денісову та її захист на допити у зв’язку з оприлюдненою правоохоронними органами інформацією.

Також він нагадав, що НАЗК оскаржило рішення Окружного адмінсуду в апеляційній інстанції і захисник сподівається, що апеляційний суд надасть правову оцінку звинуваченням НАЗК, інформують у ZMINA.

"Я гадаю, що апеляційна інстанція підтвердить законність рішення першої. Я не знаю, чому НАБУ хоче прив’язати ситуацію з деклараціями до історії з ВККС", – додав Тарасов.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.