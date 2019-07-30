Під офісом омбудсмена активісти вимагали відставки Денісової

Під офісом Уповноваженого ВР України з прав людини в Києві пройшла акція "Зупинити вовче правосуддя" з вимогою відставки омбудсмена Людмили Денісової.

Трансляцію з місця події вела Фундація DEJURE у Facebook.

"Ми закликаємо владу міняти систему формування органів, які відповідають за судову та інші реформи. В нас є непогані правила, в нас є непогані закони - в нас є велика проблема з людьми, які їх реалізовують, а ще більша проблема - з відповідальністю за невиконання цих законів. Тому ми хочемо, щоб люди, які формували суддівський корпус, були доброчесними і несли за це відповідальність", - зазначив співорганізатор акції, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Він також запропонував піти до Офісу Уповноваженого "запитати пані Денісову, що вона про це думає" та відвідати засідання конкурсної комісії з добору члена ВККСУ за квотою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Крім того, перед початком акції близько 10 учасників заходу обгородили вхід до Офісу омбудсмена червоною стрічкою та наклеїли поруч плакати "(Не) заважайте злочину" та "Яйця цієї Уповноваженої у нас".

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Згодом, як повідомила правозахисна організація "ZMINA. Центр прав людини" у Facebook, засідання конкурсної комісії з добору члена ВККСУ за квотою омбудсмена не відбулось через відсутність кворуму.

Як повідомлялось, 30 липня правозахисні організації "Кримська правозахисна група" та "Медійна ініціатива за права людини" опублікували заяву щодо неможливості подальшого перебування Людмили Денісової на посаді Уповноваженого ВР України з прав людини.

Як зазначається у заяві правозахисників, НАБУ спільно із Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ оприлюднили записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, "які свідчать про використання Денісовою своєї посади у власних інтересах, пов’язаних із протоколами НАЗК, шляхом призначення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ від Уповноваженого ВР в угоду третім особам".

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Фото: Громадське