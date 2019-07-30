Правозахисники висловили недовіру омбудсмену Денісовій

Правозахисники висловили недовіру омбудсмену Денісовій

Укрінформ
Правозахисні організації "Кримська правозахисна група" та "Медійна ініціатива за права людини" опублікували заяву щодо неможливості подальшого зайняття Людмилою Денісовою посади Уповноваженого ВР України з прав людини.

Відповідний текст звернення оприлюднено на сайті Кримської правозахисної групи.

"На наш погляд, ситуація, яка зараз склалася у зв’язку із оприлюдненням компрометуючих Денісову матеріалів, загрожує незалежності всієї інституції Уповноваженого ВР України з прав людини. Нагадаємо, що Офіс Омбудсмена – це кількасот осіб, включно з регіональними представниками, які опікуються широким колом питань, пов’язаних із правозахисною тематикою", - йдеться у тексті заяви.

Правозахисники наголошують, що "з метою збереження національної та міжнародної довіри до Офісу Омбудсмена України" Людмила Денісова не може далі обіймати посаду омбудсмена.

Крім того, у зверненні також опублікований ряд вимог до самої Денісової, до правоохоронних органів, а також до Верховної Ради України IX скликання.

Як зазначається у заяві правозахисників, НАБУ спільно із Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ оприлюднили записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, "які свідчать про використання Денісовою своєї посади у власних інтересах, пов’язаних із протоколами НАЗК, шляхом призначення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ від Уповноваженого ВРУ в угоду третім особам".

Укрінформ звернувся до Офісу Уповноваженого з прав людини з проханням прокоментувати згадане звернення правозахисних організацій.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.

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