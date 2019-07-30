Правозахисники висловили недовіру омбудсмену Денісовій

Правозахисні організації "Кримська правозахисна група" та "Медійна ініціатива за права людини" опублікували заяву щодо неможливості подальшого зайняття Людмилою Денісовою посади Уповноваженого ВР України з прав людини.

Відповідний текст звернення оприлюднено на сайті Кримської правозахисної групи.

"На наш погляд, ситуація, яка зараз склалася у зв’язку із оприлюдненням компрометуючих Денісову матеріалів, загрожує незалежності всієї інституції Уповноваженого ВР України з прав людини. Нагадаємо, що Офіс Омбудсмена – це кількасот осіб, включно з регіональними представниками, які опікуються широким колом питань, пов’язаних із правозахисною тематикою", - йдеться у тексті заяви.

Правозахисники наголошують, що "з метою збереження національної та міжнародної довіри до Офісу Омбудсмена України" Людмила Денісова не може далі обіймати посаду омбудсмена.

Крім того, у зверненні також опублікований ряд вимог до самої Денісової, до правоохоронних органів, а також до Верховної Ради України IX скликання.

Як зазначається у заяві правозахисників, НАБУ спільно із Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ оприлюднили записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, "які свідчать про використання Денісовою своєї посади у власних інтересах, пов’язаних із протоколами НАЗК, шляхом призначення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ від Уповноваженого ВРУ в угоду третім особам".

Укрінформ звернувся до Офісу Уповноваженого з прав людини з проханням прокоментувати згадане звернення правозахисних організацій.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.