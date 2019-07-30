На сайті Президента з’явилася петиція про звільнення Труби та Вовка

На офіційному сайті глави держави зареєстрували петицію з вимогою звільнити з посад директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу та голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

За інформацією розділу “Електронні петиції”, ініціатором збору голосів є Ганна Грушевська, а зареєстрована петиція у вівторок, 30 липня.

“Шановний Володимире Олександровичу! Події останніх днів вселяють надію в наш народ, що справедливість - це не фантастика. Після інциденту в Дніпропетровській області, де за Вашою вимогою було звільнено начальника поліції, генерала 3-го рангу Глуховерю В. незважаючи на те, що звільнення цього держслужбовця було зовсім не в Вашій компетенції, все владналося найкращим чином. Ця подія підтверджує Ваш значний особистий вплив на чиновників та посадовців нашої держави”, - ідеться в петиції.

Також зазначається, що “наразі громадськість здивована тим, що Ви залишили поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК. Ці події не менш резонансні, ніж скандал з Глуховерею”.

“У зв'язку з цим ми просимо Вас звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Михайловича Трубу та голову Окружного адміністративного суду м. Києва Павла В'ячеславовича Вовка. Докладіть всіх можливих зусиль для того, щоб справедливість тріумфувала”, - вимагають підписанти петиції.

Станом на 14.00 30 липня петиція зібрала 2116 голосів підтримки із 25 000 необхідних.

Збір підписів триватиме ще 92 дні.