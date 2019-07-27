Голова Окружного адмінсуду Києва звинувачує НАБУ у монтажі аудіозаписів

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що оприлюднені Національним антикорупційним бюро аудіозаписи, у яких ідеться про вплив суддів на членів Вищої кваліфікаційної комісії, є монтажем.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, імовірно, сказаних у різних ситуаціях і в різний час. Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть у різних місцях. ...Дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж”, - заявив він. Вовк назвав публікацію аудіозаписів “тиском на суд” і “помстою попередньої влади”. Він також повідомив, що у зв'язку з публікацією аудіозаписів вже подані заяви до відповідних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з метою уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.