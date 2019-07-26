В Окружному адмінсуді заявляють, що обшуки “паралізували” їхню роботу

Окружний адміністративний суд Києва називає “тиском на суддів” проведення Національним антикорупційним бюро та Генеральною прокуратурою обшуків у суді.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОАСК.

“Сьогодні, 26 липня 2019 року, працівниками НАБУ та ГПУ здійснюється грубе неправомірне втручання в роботу Окружного адміністративного суду міста Києва - наразі проводяться обшуки в кабінетах суддів, канцелярії, інших приміщеннях, відбувається вилучення оргтехніки та документів, що унеможливлює проведення судових засідань, прийому та реєстрацій вхідних документів від відвідувачів суду”, - заявили в пресслужбі.

Як зазначається, слідчі дії проводяться на підставі ухвали Деснянського районного суду Чернігова “з порушенням територіальної підсудності справи”. “Клопотання про проведення обшуку було подано слідчим Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України до суду, який знаходиться в Чернігові. Крім того, слід зазначити, що вказаний структурний підрозділ ГПУ було утворено для розслідувань справ Майдану під керівництвом Горбатюка, а питання можливих правопорушень з боку суддів не відноситься до сфери компетенції цього Управління”, - йдеться в повідомленні.

В ОАСК стверджують, що ухвала на проведення обшуків в Окружному адміністративному суді Києва видана суддею Деснянського районного суду Чернігова по кримінальному провадженні 2014 року і стосується справ, що були відкриті у 2019 році.

“Працівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва була продемонстрована ксерокопія вступної та резолютивної частини ухвали Деснянського суду міста Чернігова про проведення обшуків в ОАСК, після чого працівники НАБУ та ГПУ фактично заблокували роботу суду. З їх усних повідомлень стало відомо, що однією з причин проведення обшуків є справи щодо повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які перебувають у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва”, - зазначили в суді.

Як заявили в ОАСК, “неправомірні дії з боку ГПУ та НАБУ свідчать про спроби тиску на суддів та їх дискредитацію”.

Коли буде відновлена робота суду – поки не відомо, додали в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ здійснили обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Мета цих дій - уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

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