МОУ оскаржить рішення Окружного адмінсуду Києва про харчування в армії

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про зупинення дії наказу Міноборони про реформу харчування в ЗСУ відповідно до стандартів НАТО матиме негативний вплив на систему забезпечення армії, і МОУ оскаржуватиме його.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті МОУ.

"Міністерство оборони України обурене ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва щодо зупинення дії наказу Міністерства оборони України «Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році" №90 від 04.03.2019. Реалізація зазначеної ухвали ставить під загрозу розвиток системи харчування військовослужбовців Збройних сил України, яка була розроблена відповідно до стандартів НАТО", - йдеться у заяві.

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У МОУ наголосили, що зупинення дії наказу тягне за собою ряд наслідків, серед яких - стагнація розвитку якості та рівня харчування особового складу, можливості корупційних проявів в системі харчування ЗСУ, повернення до застарілих та неефективних підходів продовольчого забезпечення та ряд інших негативних факторів, які матимуть серйозний вплив на систему забезпечення ЗСУ та мотивацію українських військових, зокрема тих, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

"Міністерство оборони України в установленому порядку оскаржить зазначену ухвалу та в подальшому відстоюватиме інтереси Збройних сил у судових інстанціях", - йдеться у заяві.

Як відомо, Збройні сили України розпочали перехід на нову систему харчування за каталогом у 2018 році, згідно з яким набір продуктів збільшено з 30 до 400 одиниць, а рівень і якість харчування військовослужбовців значно поліпшився.

Станом на липень 50% військовослужбовців ЗСУ перейшли на нову систему харчування за каталогом. Переведення 100% особового складу ЗСУ на цю систему планується до кінця 2019 року.