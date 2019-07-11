У зоні ООС понад 150 тонн продуктів для військових визнали небезпечними

За результатами ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторних досліджень з початку 2019 року в районі операції Об’єднаних сил понад 150 тонн неякісних та небезпечних харчових продуктів визнано непридатними для харчування військовослужбовців ЗС України.

Про це заявив представник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України Сергій Місюра під час брифінгу.

За словами офіцера, в районі ООС здійснюється постійний контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів. Також перевіряють сухі пайки, яких за результатами перевірки забраковано понад 5 тисяч комплектів.

Місюра також повідомив, що перевірки якості харчових продуктів здійснюють не лише у підрозділах Об'єднаних сил, але й у військових частинах у всіх регіонах країни.

Перевіряють і харчові продукти, які зберігаються в непорушних запасах. Зокрема, за результатами експертиз та перевірок, з початку цього року у військових частинах не дозволено для харчування понад 120 тонн неякісних та небезпечних харчових продуктів та забраковано 30 000 комплектів сухих пайків.

Як повідомив представник управління, до кінця 2019 року 284 військові частини та установи ЗС України перейдуть на нову систему харчування. На сьогодні вона запроваджена в 73 військових частинах.

Фото: АрміяInform