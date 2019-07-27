У Чехію повернувся рекет - "допомогли" українці

Поліція Чехії вперше за довгі роки стикнулася зі зростанням такого явища як "кришування" бізнесу - за даними правоохоронців, ним в основному займаються українці.

Про це повідомляє Vinegret.cz з посиланням на доповідь Національного центру боротьби з організованою злочинністю за підсумками 2018 року.

“Ця злочинна діяльність домінує насамперед серед громадян української національності, жертвами яких стають їхні співвітчизники, котрі займаються підприємництвом на території Чехії. Бізнесменів змушують платити за так званий "захист", погрожуючи насильством і розправою над ними самими, так і над їхніми родичами в Україні", - йдеться в документі.

Зазначається, що в 2018 році такі випадки були зареєстровані в десяти з 13 регіонів країни.

Повернення "кришування" в доповіді пояснюється багато в чому тим, що поліція кинула серйозні сили на боротьбу з податковими шахрайством, яке "українська мафія" вподобала останніми роками. Тепер зловмисникам доводиться переорієнтуватися на інші види криміналу, резюмують правоохоронці.

Фото: Hospodářské Noviny , Lukáš Bíba