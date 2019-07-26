Українські школярі вибороли три медалі на конкурсі інновацій у Китаї

Українські школярі вибороли три призові місця на міжнародному конкурсі CASTIC 2019, в якому Україна вперше брала участь.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Учасники української команди отримали одну срібну та дві бронзові медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC 2019 (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest)", - йдеться у повідомленні.

Наші школярі здобули такі нагороди: срібна медаль - Олександра Лукіна (Київ); бронзова медаль - Даніїл Осташев (Харків); бронзова медаль - Анастасія Стаханська (Тернопіль).

Конкурс тривав з 20 до 26 липня 2019 року на півострові Макао (КНР).

Цього року до змагань долучилися учасники з більш як 50 країн світу.

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Конкурс наукових проєктів CASTIC проходить уже 34 роки поспіль. Цьогоріч Україна вперше представила свою делегацію.

CASTIC - це конкурс наукових та інноваційних проєктів, у якому беруть участь школярі та студенти віком від 12 до 20 років. Вони представляють проєкти в 13 категоріях. Серед них - математика, біомедицина, хімія, фізика та астрономія, інформаційні технології та комп’ютерні науки, екологія, ботаніка, мікробілогія, зоологія тощо.

Фото: Мала академія наук України