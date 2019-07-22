Українські школярі вибороли шість медалей на Міжнародній математичній олімпіаді

Шестеро українських школярів здобули 1 золоту, 4 срібні та 1 бронзову медаль на 60-й ювілейній Міжнародній математичній олімпіаді.

Про це повідомляє Інститут модернізації змісту освіти.

"Успішно завершилася ювілейна 60 Міжнародна математична олімпіада – International Mathematical Olympiad (ІМО) для команди України юних математиків. Скарбничка міжнародних перемог українських школярів поповнилася 1 золотою, 4 срібними та 1 бронзовою медалями", - йдеться у повідомленні.

Так переможцями стали: Федір Юдін, учень 10 класу ліцею № 208 м. Києва, переможець ІМО – 2018 (золото), 2019 (золото); Олександр Войтович, учень 11 класу КЗ “ХФМЛ № 27” (срібло); Вадим Коваль, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (срібло); Володимир Фединяк, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (срібло); Марко Хасін, учень 10 класу Русанівського ліцею м. Києва (срібло); Олесь Голембовський, учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (бронза).

Проведення Міжнародної математичної олімпіади розпочато у 1959 році. Тоді її учасниками було всього 7 країн колишнього соціалістичного табору: Румунія, Угорщина, Болгарія, Польща, Чехословаччина, Східна Німеччина (НДР) та Радянський Союз. Україна, як незалежна держава, бере учать у змаганні з 1993 року.

У 2019 році у змаганнях взяли участь команди з 116 країн світу.