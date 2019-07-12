Український школяр виборов "срібло" на Олімпіаді геніїв у США

Учень Малої академії наук, школяр Андрій Горбонос виборов "срібло" на Олімпіаді геніїв, що проходила в Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Школяр із м. Дніпро Андрій Горбонос здобув срібну медаль на Олімпіаді геніїв (Genius Olympiad), яка відбулась у м. Освего (США). Також двоє членів української команди посіли четверті місця", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, умовою конкурсу було те, що проєкти учасників мають пропонувати рішення певної екологічної проблеми.

Саме ж змагання проходить за такими номінаціями: “Фундаментальна наука”, “Інженерія”, “Мистецтво”, “Творче письмо”, “Дизайн” та “Розвиток бізнесу”. Українська команда презентувала свої розробки у номінації “Фундаментальна наука”. Загалом у цій секції було представлено майже 800 робіт учасників з усього світу.

Так, Горбонос розробив спеціальну речовину, яка має покращити властивості суперконденсаторів, збільшивши ємність та швидкість заряджання. Суперконденсатори, наповнені цією речовиною, зможуть використовуватись у системах живлення електромобілів, апаратах життєзабезпечення, електростанціях, резервних генераторах тощо.

Окрім того, поінформовано, що учасниця Мілана Бродовська з Одеси, яка посіла четверте місце, представила методи виготовлення натуральних барвників у домашніх умовах. Авторка стверджує, що такі барвники надалі можна використовувати для фарбування тканин, деревини, яєць і створення акварельних фарб. Дівчина навіть сформувала набори “Handmade in Ukraine”, з якими кожен охочий може виготовити ці барвники самостійно.

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Петро Волошин із Тернополя, який також посів четверте місце, працював над проєктом, де для перетворення інформації використовуються оптичні схеми. У такий спосіб система не потребує спеціальних умов для функціонування, на відміну від оригінальних квантових комп’ютерів.

Загалом Україну на олімпіаді представляли п’ятеро учнів Малої академії наук.

Фото: МОН