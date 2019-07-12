У Чернівцях проведуть наймасовіший урок англійської

У Чернівцях 20 липня проведуть масштабний фестиваль з вивчення іноземних мов "Маркет мов". У рамках фестивалю відбудеться наймасовіший урок англійської мови.

Про це повідомляють на сайті Міністерства інформаційної політики України.

"В рамках фестивалю на Соборній площі Чернівців пройдуть лекції, майстер-класи, розмовні клуби, презентації мовних шкіл, кінопокази під відкритим небом, безкоштовне тестування з англійської мови, чемпіонат з англійської мови, наймасовіший урок з англійської мови за участі відомого психолінгвіста та поліглота Віталія Зубкова, концерт та багато інших активностей. Культурні центри та мовні школи представлять креативні локації з вивчення мов. Спеціальним гостем Фестивалю стане лідер групи “Мандри” Сергій Фоменко (Фома) з спеціальною програмою "Лайфхаки: Як спонукати іноземців спілкуватися українською мовою"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організатором заходу виступає Міністерство інформаційної політики України спільно з Соціальним проєктом з вивчення іноземних мов Lingva Skills за ініціативи Студентської ради при МІП.

У зазначеному заході планується участь керівництва Міністерства інформаційної політики України, представників місцевої влади, Асоціації інноваційної та цифрової освіти, представників ЗМІ.

Фестиваль відбудеться з 12:00 до 21:00 на Соборній площі Чернівців.