МОН пояснило, як діяти вступникам із помилками в документах

"У разі виявлення помилок у документі про базову або повну загальну середню освіту вступники можуть реєструвати електронні кабінети та подавати заяви до вишів, не чекаючи виготовлення дубліката", - йдеться у повідомленні.

Але для вступників на базі 9-ти та 11-ти класів умови подання заяв на основі документа з помилками відрізняються.

Випускникам 9-х класів, що подають документ про базову загальну середню освіту, треба додати до нього довідку закладу освіти з підтвердженням того, що під час оформлення документів було допущено помилку. У довідці обов'язково має бути вказаний правильний варіант написання необхідних реквізитів", - йдеться у повідомленні

Вступники після 11-го класу, яким під час реєстрації кабінету система видає помилку «П3.3 Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є розбіжності з даними, вказаними в документі про ПЗСО та/або сертифікаті ЗНО», мають відправити на пошту ez@inforesurs.gov.ua сканкопію (фото) таких документів: свідоцтва/атестата про ПЗСО (з ПІБ, серією, номером, датою видачі); сертифіката ЗНО (з ПІБ, номером, піном, роком видачі); паспорта (з ПІБ, серією, номером, датою видачі, терміном дії (для ID-паспорта); скріншот з помилкою; якщо у попередні роки вступник подавав документи на вступ до інших вишів, додається також сканкопія свідоцтва про народження або свідоцтва про базову загальну середню освіту (з ПІБ, серією, номером).

Важливо, що в темі листа потрібно вказувати: «Помилка при реєстрації П3.3».

У разі виявлення в документі помилок, виправлення яких потребує його заміни, ДП «Інфоресурс» надаватиме вступникам можливість реєстрації електронних кабінетів без виготовлення дубліката.

Водночас можливість подати заяви до вишу на основі документа з помилками є винятковим, тимчасовим заходом. Вступникам у будь-якому випадку обов'язково треба замінити документ з помилками на правильний до 1 жовтня 2019 року. Ця інформація неодмінно перевірятиметься після зарахування до вишів. Окрім того, якщо вступник не замінить документ на правильний, у майбутньому він не зможе отримати диплом про вищу освіту.