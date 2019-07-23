Суд залишив чинним рішення щодо призупинення перейменування УПЦ МП

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Міністерству культури в апеляції на рішення щодо призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє юридичний відділ УПЦ МП.

"22 липня 2019 року в Шостому апеляційному адміністративному суді відбулось судове засідання за апеляційною скаргою Міністерства культури України на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про забезпечення позову від 22.04.2019 у справі №640/4748/19, відповідно до якої задоволено заявуКиївської Митрополії Української Православної Церкви та заборонено суб’єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Київської Митрополії, монастирів, духовних семінарій, єпархій, які входять до релігійного об’єднання Українська православна церква", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таким чином заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва про забезпечення позову від 22.04.2019 у справі №640/4748/19, продовжують діяти та мають юридичну силу по цей час.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про скасування наказу Мінкульту, відповідно до якого Київська митрополія УПЦ МП та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви.

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18 січня до Конституційного Суду надійшло подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції Закону “Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України”.

Відповідний закон ухвалено 10 грудня 2018 року. Він зобов'язує УПЦ МП указати у назві належність до Росії.