Московський патріархат просить суд скасувати реєстрацію помісної церкви

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Київської митрополії УПЦ МП, яка просить визнати протиправною і скасувати реєстрацію Православної церкви України.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ МП.

Відповідачами за позовом вказані Міністерство культури та Державний реєстратор КП "Центр правової допомоги та реєстрації".

УПЦ МП мотивувала свій позов "допущенням істотних порушень чинного на момент проведення державної реєстрації створення юридичної особи законодавства України, а також вчиненням відповідачами в адміністративній справі протиправних дій".

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Очільник юридичного відділу УПЦ МП Олександр Бахов заявив, що ПЦУ нібито не може називатися Київською митрополією Української православної церкви "тому, що первинний правовстановлюючий документ "Томос", який вони повинні були поважати та виконувати, визначає їм дві назви – "Православна Церкви України" (ПЦУ) та "Святіша Церква України" (СЦУ).

Раніше Окружний адмінсуд тимчасово зупинив перейменування УПЦ МП.