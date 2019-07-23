Росія знову продемонструвала відсутність правосуддя у справі Павла Гриба - МЗС
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, оприлюдненій на сайті відомства.
"Російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла, підтримав сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності та безсоромно відправив молодого хлопця на 6 років до колонії. Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості", - йдеться у заяві.
У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо Павла Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, які незаконно ув’язнені на території Росії та в окупованому Криму.
Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд РФ визнав "законним" вирок українцю Павлу Грибу, незаконно засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.
Фото: Олександр Кохан/Громадське