Верховний суд РФ визнав вирок Грибу "законним"

Верховний суд РФ визнав законним вирок українцю Павлу Грибу, незаконно засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

Про це повідомляє ТАСС.

"Рішення суду визнати законним, скаргу захисту залишити без задоволення", - сказав суддя.

Захист у своїй скарзі звернув увагу ВС Росії на неспроможність і неприпустимість доказів, на підставі яких суд першої інстанції ухвалив вирок.

"У протоколі затримання не відповідають дійсності час і місце його складання. Його безкарно били, катували і вибивали з нього свідчення, які потім лягли в основу вироку. Вважаю, що вирок підлягає скасуванню", - сказала адвокат.

Підсудний у своєму виступі заявив, що не згоден з вироком суду. "Я був засуджений без причини і не згоден з тим, що відбувається. Я намагаюся довести, що обвинувачення стосовно мене безпідставні і бездоказові. Я не згоден з обвинуваченням і вироком", - сказав засуджений.

У свою чергу, прокурор попросив рішення суду залишити без зміни. "Поділяю рішення суду першої інстанції, вважаю його законним та обґрунтованим, прошу залишити без зміни", - сказав прокурор.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про надзвичайно критичний стан українського політв'язня в РФ Павла Гриба і закликала міжнародне співтовариство посприяти в наданні йому медичної допомоги.

Україна вимагає проведення комплексного медобстеження Гриба в спеціалізованому медичному закладі.

Українець Павло Гриб зник 24 серпня в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною із Сочі, з якою познайомився в інтернеті. Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що дійсно запросила хлопця у Білорусь і заявила, що її змусили це зробити співробітники ФСБ Росії.

Пізніше Гриба знайшли в СІЗО-5 у Краснодарі: його звинуватили за 205 статтею Кримінального кодексу Росії "Тероризм".

22 березня 2019 року російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого в РФ у "сприянні терористичній діяльності", - 6 років ув'язнення.