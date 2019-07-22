Зеленський збере силовиків щодо розслідування вбивства Шеремета

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, заслухає доповідь правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“У вівторок, 23 липня, о 14:00 Президент України Володимир Зеленський заслухає доповідь представників правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета”, - ідеться в повідомленні.

На захід, який проводитиметься в будівлі Офісу Президента на Банковій, запрошуються також журналісти.

Читайте також: ОБСЄ закликає завершити розслідування вбивства Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб