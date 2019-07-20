ОБСЄ закликає завершити розслідування вбивства Шеремета

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликали українську владу якнайшвидше завершити розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у заяві організації.

"Скоєне три роки тому вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим та продовжує справляти негативний вплив на свободу слова, свободу ЗМІ та безпеку журналістів. Українська влада зобов'язана забезпечити, щоб його вбивство та всі інші напади на журналістів й вбивства журналістів були розкриті, а виконавці та замовники цих злочинів — притягнуті до відповідальності. Безкарність за такі злочини неприйнятна та породжує подальші злочини", - зазначив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Як повідомлялося, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.

Уранці 20 липня у Києві на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відбулася акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста «Української правди» Павла Шеремета.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає правоохоронні органи, аби вони доповіли йому про хід розслідування вбивства Шеремета.