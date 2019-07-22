Офіс Президента продовжив “кастинг” до Ради з питань свободи слова

В Офісі Президента закликали журналістів, які 17-19 липня надсилали листи з пропозиціями кандидатів до Ради з питань свободи слова й не отримав відповіді, продублювати їх знову.

Про це написала прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook.

“Через технічну проблему просимо всіх, хто з 17 по 19 липня надсилав на поштову скриньку svoboda_slova@apu.gov.ua листи з пропозиціями кандидатів до Ради з питань свободи слова при Президентові України та не отримав відповіді продублювати ваші листи”, - зазначила вона.

Водночас вона підкреслила, що до Ради не можуть входити керівники ЗМІ та редакцій через очевидний конфлікт інтересів.

“Просимо делегувати до Ради також представників від журналістських організацій та професійних об’єднань. Установчі збори Ради планується провести на початку серпня, тож просимо не зволікати з визначенням представника вашої редакції у ній”, - додала речниця президента.

Разом з тим Мендель нагадала, що до цієї Ради запрошуються представники лише центральних ЗМІ й всеукраїнських організацій та професійних союзів, а регіональні ЗМІ запрошують до створення аналогічних консультаційно-дорадчих рад при облдержадміністраціях.

Як повідомлялося, Офіс Президента України раніше ініціював створення Ради з питань свободи слова при Президентові. Планується, що ця структура допомагатиме фіксувати та усувати загрози для свободи слова, прояви цензури й захищатиме права журналістів.