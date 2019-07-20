Зеленський збере силовиків щодо розслідування вбивства Шеремета

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає правоохоронні органи, аби вони доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це глава держави повідомив на сторінці у Facebook.

"23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів. Українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання «Хто вбив Павла?»", - йдетьться у повідомленні.

Як повідомлялося, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.

Сьогодні у столиці на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відбулася акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста.