У Києві вшанували пам’ять журналіста Шеремета

У столиці на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка пройшла акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тут зібралося кілька десятків осіб, серед яких і колеги Шеремета. Також були присутні міністр фінансів Оксана Маркарова, голова ЦПК Віталій Шабунін і журналіст Айдер Муждабаєв, народні депутати Мустафа Найєм та Сергій Лещенко, журналістка Ірина Ромалійська, голова НСЖУ Сергій Томіленко та інші.

Акція «Хто вбив Павла?» / Фото: Данііла Шамкіна. Укрінформ

На акції також присутній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Він поклав квіти до місця загибелі Шеремета і тримав у руках листівку із написом "Хто вбив Павла? 3 роки без відповіді".

"Павло Шеремет являв собою найкраще, що є у розслідувальній журналістиці. Він — символ свободи преси", - сказав Тейлор.

На треті роковини вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії. pic.twitter.com/s5amYA210F — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 липня 2019 р.

У свою чергу головний редактор "Українській правди" Севгіль Мусаєва зазначила, що останній фактичний звіт по справі був 17 лютого 2017 року. І нагадала, що генпрокурора Юрія Луценка просили перекваліфікувати справу, але це так і не було зроблено. "Ми все ще сподіваємося що розкриття цієї справи є справою честі для України і для Зеленського", - сказала Мусаєва.

Небайдужі несуть до місця загибелі журналіста квіти, ставлять тут лампадки.

За 3 роки по вбивству Павла Шеремета його друзі і колеги знову зустрічаються на розі вулиць Хмельницького і Франка, де підірвали автівку журналіста pic.twitter.com/Mn7tTO68vq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 липня 2019 р.

Як повідомлялося, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.