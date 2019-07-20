У Києві вшанували пам’ять журналіста Шеремета
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Тут зібралося кілька десятків осіб, серед яких і колеги Шеремета. Також були присутні міністр фінансів Оксана Маркарова, голова ЦПК Віталій Шабунін і журналіст Айдер Муждабаєв, народні депутати Мустафа Найєм та Сергій Лещенко, журналістка Ірина Ромалійська, голова НСЖУ Сергій Томіленко та інші.Акція «Хто вбив Павла?» / Фото: Данііла Шамкіна. Укрінформ
На акції також присутній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Він поклав квіти до місця загибелі Шеремета і тримав у руках листівку із написом "Хто вбив Павла? 3 роки без відповіді".
"Павло Шеремет являв собою найкраще, що є у розслідувальній журналістиці. Він — символ свободи преси", - сказав Тейлор.
На треті роковини вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії. pic.twitter.com/s5amYA210F— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 липня 2019 р.
У свою чергу головний редактор "Українській правди" Севгіль Мусаєва зазначила, що останній фактичний звіт по справі був 17 лютого 2017 року. І нагадала, що генпрокурора Юрія Луценка просили перекваліфікувати справу, але це так і не було зроблено. "Ми все ще сподіваємося що розкриття цієї справи є справою честі для України і для Зеленського", - сказала Мусаєва.
Небайдужі несуть до місця загибелі журналіста квіти, ставлять тут лампадки.
За 3 роки по вбивству Павла Шеремета його друзі і колеги знову зустрічаються на розі вулиць Хмельницького і Франка, де підірвали автівку журналіста pic.twitter.com/Mn7tTO68vq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 липня 2019 р.
Як повідомлялося, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.