Уряд створив Інститут розвитку освіти

Уряд створив Український інститут розвитку освіти, який з часом має перебрати на себе функції Інституту модернізації змісту освіти.

Про це пише портал "Нова українська школа" з посиланням на Міністерство освіти та науки.

"За попередніми заявами міністерки освіти і науки Лілії Гриневич, спершу нова установа займатиметься впровадженням НУШ – змістом освіти і методиками. Проте на неї поступово перекладуть усі функції, які зараз виконує ІМЗО: проведення конкурсу та організацію друку підручників, грифування інших навчальних матеріалів, методичне забезпечення освіти тощо", - йдеться у повідомленні.