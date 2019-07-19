У Нацраді змінили дату перевірки NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення змінила дату проведення позапланової перевірки телеканалу NewsOne, і тепер вона має відбутися 24-25 липня.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Національна рада повідомляє ТОВ “Новини 24 години” (“NewsOne”), що відповідно до рішення Національної ради від 09.07.2019 № 689 у період з 24.07.2019 по 25.07.2019 буде проведено позапланову виїзну перевірку товариства з обмеженою відповідальністю “Новини 24 години”, - йдеться у повідомленні.

Регулятор просить ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

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15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня. Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення від про проведення перевірки.