В'ятрович хоче захистити Інститут нацпам'яті законом

Український інститут національної пам’яті має бути законодавчо убезпечений від політичної ситуації, політичної влади.

На цьому наголосив Володимир В'ятрович - голова УІНП, представник політичної партії “Європейська Солідарність” - під час публічної дискусії в Укрінформі щодо майбутнього, яке очікує на гуманітарну сферу.

“Вперше в Україні на державному рівні реалізовується політика декомунізації. Розроблено відповідну законодавчу базу. Значною мірою ми виконали ті завдання, які ставили перед собою, започатковуючи цю політику. Маємо рішення Конституційного суду, що ставить крапки над усіма дискусіями про потребу-непотребу в декомунізації і зупиняє якісь спроби реваншу в цьому питанні. З іншого боку, так само треба готувати законодавчу базу для забезпечення незворотної діяльності, зокрема, Українського інституту національної пам’яті. Тому що Інститут національної пам’яті як центральний орган виконавчої влади зараз достатньо вразливий з політичної точки зору. Відповідно має бути спеціальне законодавство, яке зробить його більш незалежним від політичної ситуації”, - підкреслив В’ятрович.

Відповідаючи на запитання щодо позиції відкласти питання віри, мови, ідентичності до закінчення війни, він категорично відкинув таку можливість.

“Щодо представників партії “Слуга народу”, які говорять про те, що до питання національної ідентичності треба повернутися після завершення війни, - категорично не погоджуюся з цим. Мені ця теза взагалі нагадує: давайте почнемо стріляти тільки тоді, коли закінчиться війна. Тому що насправді те, що зараз відбувається, - це війна за ідентичність. І відповідно зміцнення ідентичності — це посилення України, це невід’ємний елемент цієї війни. Через це Росія приділяє цьому дуже багато уваги. Через це й Україна повинна приділяти дуже багато уваги”, - сказав В’ятрович.

Водночас він зазначив, що нам для цього не вистачає інформаційного потенціалу.

“Ми проводимо значну інформаційну роботу, зміст, напрацьований нами, хороший. А от інструменти донесення цього змісту, на жаль, достатньо слабкі. Наша співпраця з Мінінформполітики, з Суспільним телебаченням — цього зовсім недостатньо, коли ми змагаємося з телеканалом “Інтер” чи іншими телевізійними монстрами. Відповідно з цим проблема”, - констатував голова УІНП.