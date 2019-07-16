В’ятрович — про ідею декомунізаційних референдумів: Разумков не знає законів

Реформа декомунізації в частині перейменування населених пунктів уже відбулася, причому саме завдяки участі місцевих громад, тож немає сенсу проводити референдум.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович в ефірі телеканалу "Прямий", коментуючи слова лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про необхідність проведення референдуму щодо декомунізації.

"Декомунізацію фактично проведено, і більшість тих перейменувань населених пунктів і в населених пунктах, які мали відбутися, уже відбулися. Мене дивує, що цю тему далі педалюють представники нової влади, багато з яких критикували свого часу нас за те, що ця тема не актуальна. Якщо ця тема не актуальна, то навіщо повертатися до неї вже після того, коли фактично всю роботу зроблено", - сказав В’ятрович.

Він зазначив, що "ці заяви свідчать про незнання законодавства паном Разумковим, тому що нові назви, які передбачені законом, пропонувалися місцевими громадами".

"В будь-якому випадку пропозиція походила якраз від місцевих громад. Через це пораджу пану Разумкову, все-таки, перш ніж якось коментувати чинне законодавство, вивчати його", - зауважив голова УІНП.

Він наголосив, що декомунізація відбулася в оптимальні строки і представники громадськості і місцева громада мали можливість висловити свою думку. І тільки в тих випадках, де місцева громада не висловила свою думку, відповідно, були запропоновані якісь інші назви. А також зазначив, що можливий реванш реформи закінчиться поразкою.

"Я вважаю, що декомунізацію в цілому можна вважати ефективною реформою. І не бачу підстав для того, щоб якимось чином проводити її ревізію. Тим паче я не вірю, що це можливо, зважаючи на те, що якраз дуже активну участь в декомунізації, висловлюванні свого бачення, якими мають бути нові назви, брала місцева громадськість. Через це я переконаний, що будь-які спроби реваншу закінчаться поразкою", - підкреслив В’ятрович.

Голова УІНП поінформував, що такі спроби вони зараз намагаються зупинити юридичними механізмами, через суди.

"Але я переконаний, що якщо раптом це не вдасться, то ми отримаємо досить серйозні громадські протести, які покажуть, що спроби реваншу декомунізації не пройдуть", - застеріг В’ятрович.