Для українських шкіл запустять проєкт Youth Media Lab

Для українських шкіл запустять проєкт Youth Media Lab

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Укрінформ
Перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова та міністр освіти і науки України Лілія Гриневич анонсували старт масштабного освітнього проєкту Youth Media Lab для українських шкіл восени цього року.
Відповідне відео з детальною інформацією щодо проєкту опубліковане на ютуб-каналі Міністерства інформполітики.

Зокрема, на відео Джапарова повідомила, що мета проєкту – це створення шкільних медіа.

"Протягом цього шкільного року і наступного у 20 регіонах, у 20 українських школах у цих регіонах, будуть встановлені прекрасні сучасні медіатеки, шкільні медіа», – повідомила вона.

За словами Джапарової, створення шкільних медіа навчить дітей відстежувати "ті зміни, які відбуваються навколо, і сучасною мовою їх артикулювати". Вона додала, що не менш важливим буде обмін досвідом із іншими школярами і залучення дітей до всіх світових, сучасних мейнстрімів і трендів.

Крім того, на відео Гриневич розповіла, що восени запускають за підтримки "Google Україна" всеукраїнську медіаплатформу для школярів.

"На цій медіаплатформі кожна школа може зареєструвати свій кабінет, обмінюватися медіаконтентом і так само "лайкати" контент один одного", – поінформувала Гриневич.

Вона додала, що платформа працюватиме як соціальна мережа, тому через неї школи зможуть популяризувати свої медіавидання.

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Крім того, зауважується, що конкурс, під час якого виберуть 20 шкіл для старту медіапроєкту, розпочнеться з вересня, але школам потрібно уже готувати заявки.

Як наголосили Джапарова і Гриневич, освітній проєкт Youth Media Lab спільно реалізований із двома партнерами – Агенцією з міжнародного розвитку США та «Google Україна».

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