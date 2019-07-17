Для українських шкіл запустять проєкт Youth Media Lab

Зокрема, на відео Джапарова повідомила, що мета проєкту – це створення шкільних медіа.

"Протягом цього шкільного року і наступного у 20 регіонах, у 20 українських школах у цих регіонах, будуть встановлені прекрасні сучасні медіатеки, шкільні медіа», – повідомила вона.

За словами Джапарової, створення шкільних медіа навчить дітей відстежувати "ті зміни, які відбуваються навколо, і сучасною мовою їх артикулювати". Вона додала, що не менш важливим буде обмін досвідом із іншими школярами і залучення дітей до всіх світових, сучасних мейнстрімів і трендів.

Крім того, на відео Гриневич розповіла, що восени запускають за підтримки "Google Україна" всеукраїнську медіаплатформу для школярів.

"На цій медіаплатформі кожна школа може зареєструвати свій кабінет, обмінюватися медіаконтентом і так само "лайкати" контент один одного", – поінформувала Гриневич.

Вона додала, що платформа працюватиме як соціальна мережа, тому через неї школи зможуть популяризувати свої медіавидання.

Крім того, зауважується, що конкурс, під час якого виберуть 20 шкіл для старту медіапроєкту, розпочнеться з вересня, але школам потрібно уже готувати заявки.

Як наголосили Джапарова і Гриневич, освітній проєкт Youth Media Lab спільно реалізований із двома партнерами – Агенцією з міжнародного розвитку США та «Google Україна».