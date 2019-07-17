На освітню е-платформу викладуть українські фільми й тизери

«Для нас важливо забезпечити дітей сучасним цікавим змістом освіти і навчальними матеріалами, які можуть їх мотивувати до навчання. І зараз в Україні розвивається чудовий медійний контент, який створений в Україні і який підтримується державним бюджетом. Ми досягли домовленостей з Міністерством культури про те, що Мінкульт забезпечуватиме передачу Міністерству освіти і науки фільмокопій українських стрічок, майнові права інтелектуальної власності яких належать державі», – повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Міністерство освіти і науки, Міністерство культури та «Українська кіноасоціація» підписали Меморандум / Фото: mon.gov.ua

На її думку, такі матеріали мотивуватимуть дітей, дадуть їм можливість навчатися в цікавий спосіб і ознайомлюватися з сучасним культурним продуктом.

«Базуватиметься все на Національній освітній електронній платформі. Там буде створено окремий інформаційний медіаресурс, ми його будемо називати «Медіатека». І ось у цій медіатеці будуть анонси – тизери українських фільмів, які стимулюватимуть дітей очікувати цей фільм і потім його подивитися. І найголовніше, що вчителі зможуть використовувати готові фільми в освітньому процесі. Це може особливо допомогти для вивчення літератури та історії. До речі, це стосується як художніх фільмів, так і документальних. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про депортацію кримських татар, у нас є чудовий художній фільм «Чужа молитва» і є документальний фільм «1944». Обидва фільми можуть бути надзвичайно корисні в освітньому процесі. Вони справляють на дитину емоційний вплив, який допомагає краще все запам’ятати», – розповіла Гриневич.

Як відзначив міністр культури Євген Нищук, важливо шукати точки дотику між освітою та сучасним українським кінематографом, який має бути корисним широкій аудиторії.

«В останні 3 роки в українському кінематографі з’являються, власне, ті фільми, на ті віхи історії та на ті персоналії, які були колись або перекручені, або були під грифом «Заборонено», обростали різними міфами. І тепер так виходить, що в шкільній навчальній програмі відкривається ця історія в правдивий спосіб. Мені здається, що гарним посиленням буде, коли воно буде мати ще таке аудіовізуальне емоційне підсилення. Тим більше що ми зараз звертаємо увагу на те, щоб створювалась дитяча казка, щоб створювались анімаційні фільми. Буквально в жовтні виходить прем’єра «Захар Беркут», наприклад, чи наступного року – «Олекса Довбуш», чи «Мавка» за Лесею Українкою. Це приклад просто, ми можемо називати десятки фільмів, які збігаються зі шкільною програмою. Мені здається, що сьогоднішній меморандум дасть імпульс системній роботі, щоб ці фільми обов’язково дійшли до юного глядача», – зазначив Нищук.

Виконавчий директор Асоціації «Українська кіноасоціація» Вікторія Ярмощук додала, що сучасні українські фільми мають також потужний виховний вплив – це особливо важливо в теперішній історичний період нашої країни.