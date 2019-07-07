Гриневич: До позашкільної освіти не можна ставитися недбало

В Україні треба створювати опорні школи та розвивати позашкілля - дослідження показують, що це суттєво впливає на успіхи дітей вже в початкових класах.

Таку думку висловила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спілкування з журналістами на Полтавщині, повідомляє Міносвіти.

“У малих школах діти мають суттєво гірші навички з математики та читання - про це свідчить моніторинг якості початкової освіти, який відслідковує розвиток математичної та читацької грамотності серед 4-класників. Це означає, що політика створення опорних шкіл - правильна, наразі вже працює 767 таких закладів”, - йдеться в повідомленні.

“Ми отримали чіткі дані про те, що учні, які навчаються в маленьких школах, де до 16 четвертокласників, мають значно гірші результати з математичної та читацької грамотності, ніж учні, які навчаються в школах, де є 16 і більше четвертокласників. Це такий начебто парадоксальний результат, тому що, здавалося б, у маленькому класі є більше можливостей працювати з дітьми, опитати кожного, допомогти. На превеликий жаль, це показує, що такі маленькі класи належать до маленьких шкіл, і маленькі школи не можуть створити відповідне навчальне середовище і дати такий рівень кваліфікації вчителів, що може забезпечити відповідний навчальний результат”, - зазначила Лілія Гриневич.

Вона окремо наголосила, що місцеві органи самоврядування мають дбати про розвиток позашкільної освіти.

За словами міністра, ті діти, які брали учать у гуртках чи секціях, тобто навчалися ще й поза школою, мали суттєво кращі результати з читацької грамотності, ніж інші четвертокласники.

“І це означає, що позашкільна освіта має особливий вплив на навчальні результати дітей. Це дуже актуально зараз, тому що ми спостерігаємо тенденцію, коли органи місцевого самоврядування, які управляють закладами позашкільної освіти, інколи заощаджують саме на цій системі й скорочують її”, - пояснила керівниця Міносвіти.

Вона додала, що особливо активно на читацьку компетентність впливають заняття з театрального мистецтва.

“Це зрозуміло, бо дитина там учиться говорити, в неї більше риторики і вона мусить прочитати свою роль. Тому до позашкільної освіти не можна ставитися недбало. Це варто враховувати під час подальшого формування політики”, - зауважила міністр.