Гриневич: Вчитель, який навчає дитину в школі, не може бути репетитором

Ситуація, коли вчителі не викладають належним чином предмет для того, щоб учні приходили до них на додаткові платні заняття, є неприпустимою.

Про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич сказала в інтерв'ю виданню "Високий замок".

"Іноді вчитель не працює як належить на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття. Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно, і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо навчає дитину в школі, не може бути репетитором — це конфлікт інтересів", - сказала Гриневич.

Водночас вона наголосила, що школа має право надавати платні послуги, серед яких - індивідуальне навчання.

"Це обліковується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг. Але маємо досвід дітей, які мають дуже високі результати ЗНО, і вони не мали репетиторів. Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - сказала Гриневич.

Як повідомляв Укрінформ, уряд готує реформу оплати праці вчителів, яка передбачає відхід від тарифної сітки і таким чином вирівнювання зарплат вчителів з різним досвідом роботи. Урядовці сподіваються залучити до викладання у школі молодих фахівців. За словами Гриневич, на проведення такої реформи потрібно 25 млрд грн.