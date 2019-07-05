Гриневич: Вчитель, який навчає дитину в школі, не може бути репетитором
Про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич сказала в інтерв'ю виданню "Високий замок".
"Іноді вчитель не працює як належить на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття. Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно, і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо навчає дитину в школі, не може бути репетитором — це конфлікт інтересів", - сказала Гриневич.
Водночас вона наголосила, що школа має право надавати платні послуги, серед яких - індивідуальне навчання.
"Це обліковується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг. Але маємо досвід дітей, які мають дуже високі результати ЗНО, і вони не мали репетиторів. Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - сказала Гриневич.
Як повідомляв Укрінформ, уряд готує реформу оплати праці вчителів, яка передбачає відхід від тарифної сітки і таким чином вирівнювання зарплат вчителів з різним досвідом роботи. Урядовці сподіваються залучити до викладання у школі молодих фахівців. За словами Гриневич, на проведення такої реформи потрібно 25 млрд грн.